Efteling

Problemen bij Gondoletta in de Efteling: boottocht al een week buiten gebruik

De Gondoletta in de Efteling is al een week onaangekondigd gesloten. Door een technisch defect kunnen bezoekers momenteel geen vaartocht maken over de Siervijver. Naar verwachting wordt het euvel later deze week verholpen.



Een klapbord bij de ingang spreekt over onderhoud, maar de attractie komt niet voor op de openbare onderhoudskalender van het park. Volgens de officiële Efteling-site is er bij de Gondoletta sprake van een "langdurige storing".

"Er zijn problemen met een omloopschijf", vult een woordvoerder aan in gesprek met Looopings. Afgelopen week was al te zien hoe één van de Gondoletta-bootjes was losgekomen van de opstapschijf. Het is de bedoeling om de attractie op vrijdag 25 november te heropenen, aldus de voorlichter.