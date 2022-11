Efteling

Efteling opent wildwaterbaan Piraña voor het eerst tijdens de kerstvakantie

Bezoekers van de Efteling krijgen de kans om in de kerstperiode het woeste water van Piraña te bevaren. De wildwaterbaan blijft voor het eerst heel december operationeel, inclusief de volledige kerstvakantie. Naar verwachting start het jaarlijkse winteronderhoud bij de attractie pas op maandag 9 januari 2023.



In het verleden was de Piraña sowieso dicht tijdens de Winter Efteling. Enkele jaren geleden is daar verandering in gebracht. In 2020 werd aangekondigd dat de waterattractie langer geopend zou blijven: niet tot half november zoals gebruikelijk, maar tot begin januari van het volgende jaar.

Door de coronacrisis ging dat echter niet door. Ook in 2021 gooide het coronavirus roet in het eten. De Efteling sloot toen op 19 december, waardoor de Piraña in de kerstvakantie alsnog buiten gebruik was. Aankomende winter blijft de waterbaan dus wel draaien tijdens Kerstmis, mits de weersomstandigheden het toelaten.



De Vliegende Hollander

Dat geldt al langer voor een andere waterattractie in het park: De Vliegende Hollander was eind 2019 al geopend tot en met de kerstvakantie. Het is geen optie om beide waterattracties het hele winterseizoen geopend houden. Er moet immers jaarlijks noodzakelijk onderhoud plaatsvinden.



De Winter Efteling duurt nog tot en met zondag 5 maart 2023. Het attractieaanbod heeft wel een dreun opgelopen: het Spookslot werd gesloopt, Droomvlucht blijft de hele winter gesloten voor een renovatie en houten achtbaan Joris en de Draak is tot de derde week van december dicht in verband met werkzaamheden.