Efteling

Efteling zet desinfectiepalen terug: 'Minimale coronamaatregelen'

Bezoekers van de Efteling komen sinds kort weer op verschillende plekken desinfectiepalen tegen. De pompjes met desinfectiemiddel verdwenen na het opheffen van de landelijke coronamaatregelen. Nu heeft de Efteling ervoor gekozen om ze toch weer terug te zetten.



De beslissing werd genomen "op basis van scenario's die we hebben opgesteld met betrekking tot het coronavirus", legt een woordvoerder uit in gesprek met Looopings. "We zitten nu in een fase met minimale coronamaatregelen: extra bebording en desinfectiemiddel." Bezoekers krijgen het advies om vaker hun handen te wassen.

Er zijn op dit moment geen plannen om de maatregelen verder aan te scherpen. Volgens cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) neemt het aantal coronabesmettingen in Nederland al een tijdje af. "De invloed van het coronavirus op de samenleving en de druk op de zorg is op dit moment beperkt", meldde het RIVM gisteren nog.



Rooskleuriger

De Efteling had begin dit jaar voor het laatst veel last van corona. Van 19 december 2021 tot en met 25 januari 2022 bleef het park noodgedwongen dicht. Daarmee kon de Winter Efteling voor het tweede opeenvolgende jaar niet afgemaakt worden. Komende winter zien de verwachtingen er rooskleuriger uit.