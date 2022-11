Europa-Park

Nieuwe avondshow met muziek, vuurwerk en fonteinen tijdens winterseizoen Europa-Park

Winterse dagen in Europa-Park worden dit seizoen afgesloten met een nieuwe show. Op het grote meer in themagebied Oostenrijk is tijdens de winterperiode dagelijks de avondvoorstelling Josefinas Winterreise te zien, met klassieke walsmuziek, dans, lichten en vuurwerk.



Ook wordt gebruikgemaakt van de fonteinen van de bestaande watershow Wiener Wasser Walzer. Parkmascottes Ed en Edda Euromaus krijgen gezelschap van Oostenrijkse hoogwaardigheidsbekleders, waaronder de fictieve keizerin Josefina von Österreich.

Ze arriveert op het drijvende podium met behulp van de rondvaartboot Donau Dampfer. Het verhaal borduurt voort op de vernieuwde boottocht Josefinas Kaiserliche Zauberreise, die dit jaar openging. Het is de bedoeling om de attractie in 2023 verder aan te kleden.



Halloween

Het winterseizoen duurt nog tot begin januari volgend jaar. Josefinas Winterreise wordt vertoond om 17.45 en 19.00 uur. Dezelfde locatie was eerder deze maand nog het toneel van de spektakelshow Hellfire Fountains, ter gelegenheid van Halloween.