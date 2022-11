Gardaland Resort

Italiaans pretpark Gardaland opent in 2023 tweede attractie rond Jumanji

Filmreeks Jumanji gaat een nog grotere rol spelen in het Italiaanse pretpark Gardaland. Afgelopen voorjaar presenteerde het attractiepark de darkride Jumanji - The Adventure, waarin bezoekers in een jeep door een duistere jungle rijden. Volgend jaar komt daar een tweede Jumanji-attractie bij.



In seizoen 2023 opent Gardaland het doolhof Jumanji - The Labyrinth. Dat wordt "een exclusieve en spannende ervaring voor vriendengroepen en gezinnen met kinderen van alle leeftijden", zo laat het park weten. Bezoekers kunnen de wereld van Jumanji "op een totaal nieuwe manier beleven". Meer informatie ontbreekt nog.

Jumanji - The Labyrinth moet in de lente af zijn. Volgens Gardaland-directrice Sabrina De Carvalho was de komst van Jumanji - The Adventure een schot in de roos. Daarom is gekozen om de samenwerking uit te breiden. "Jumanji staat voor avontuur, fantasie, plezier, actie en speelsheid", zegt ze. "Dat zijn ook de kernwaarden van Gardaland."



Wing coaster

Gardaland is onderdeel van parkengroep Merlin Entertainments. Die firma heeft eerder dit jaar een exclusieve overeenkomst gesloten met filmmaatschappij Sony Pictures om het Jumanji-merk te mogen gebruiken in de Merlin-parken. Volgend jaar opent Chessington World of Adventures in Engeland een wing coaster in hetzelfde thema.