Skyline Park

Attractiepark in Zuid-Duitsland verkoopt 55 jaar oude achtbaan aan omstreden ondernemer

Het Zuid-Duitse pretpark Skyline Park, gelegen in deelstaat Beieren, verliest deze winter een klassieke achtbaan. Een 55 jaar oude rollercoaster met de naam Nostalgische Achterbahn is verkocht aan een controversiële kermisexploitant. Hij wil er vanaf volgend jaar mee gaan reizen op de Duitse kermissen.



Nostalgische Achterbahn werd in de jaren zestig gefabriceerd door de legendarische attractiebouwer Schwarzkopf. Het gaat om een 25 meter hoge en 580 meter lange achtbaan van het type wildcat, met losse karretjes voor vier personen. De topsnelheid bedraagt zo'n 50 kilometer per uur.

Na decennia op kermissen gestaan te hebben, nam Skyline Park de baan in 1999 over. In eerste instantie heette de attractie daar simpelweg Achterbahn. Bij een renovatie in 2015 kreeg de coaster een nieuwe plek in het park. Tegelijkertijd werd de huidige naam geïntroduceerd.



Dodelijkste kermisongeluk

Nu komt de achtbaan in handen van de omstreden ondernemer Norbert Witte. Hij veroorzaakte in 1981 het dodelijkste kermisongeluk uit de Duitse geschiedenis toen hij met zijn kraan een naastgelegen attractie raakte. Zeven personen kwamen om het leven, vijftien kermisbezoekers raakten gewond.



In de jaren negentig zwaaide Witte de scepter over Spreepark, een pretpark in Berlijn. Vanaf 1999 kampte het park met hoge schulden, waarna eind 2001 een faillissement werd aangevraagd. Directeur Witte vluchtte vervolgens met zijn familie en zes attracties naar Peru, in de hoop daar een nieuw bestaan op te kunnen bouwen.



Cocaïne

Hij liet Spreepark achter met een schuld van 11 miljoen euro. Toen ook in Peru de financiële problemen zich opstapelden, kwam Witte dieper in het criminele milieu terecht. In 2003 probeerde hij 167 kilo cocaïne vanuit Peru naar Duitsland te smokkelen, verstopt in de masten van één van zijn kermisattracties.



De gevallen kermisbaas werd betrapt, waarna de rechter hem veroordeelde tot zeven jaar gevangenisstraf. In 2008 kwam de drugssmokkelaar vervroegd vrij. Ondanks alle tegenslagen weet Witte, inmiddels 67 jaar oud, niet van ophouden. Hij is van plan om de achtbaan in kwestie in 2023 te herintroduceren in de Duitse kermiswereld.