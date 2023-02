PortAventura World

Pretparkseizoen PortAventura duurt langer dan ooit: carnaval in februari

PortAventura World gaat dit jaar extra vroeg open. Normaal gesproken openen de poorten pas in april. In 2023 start het seizoen al op vrijdag 17 februari, voor de viering van carnaval. Onder de noemer El Carnaval de los Carnavales presenteert het Spaanse pretparkresort extra shows en andere feestelijke activiteiten.



Daarmee beleeft PortAventura het langste seizoen ooit. "We trappen het jaar af met het aankleden van meerdere gebieden in authentieke carnavalsstijl, geïnspireerd op beroemde internationale carnavalfeesten in Rio de Janeiro en Venetië", meldt het resort.

Het entertainmentaanbod bestaat uit de shows Aires de Carnaval in theater Gran Teatro Imperial, Viva Carnaval in restaurant La Cantina, Aves del Paraíso in parkdeel Polynesia en La Reina del Carnaval en illusieshow Magic Carnaval in restaurant Long Branch Saloon. Verder is er de parade Animación de Calle en Carnaval.



Achtbaan

Het vijftiendaagse evenement duurt tot en met zondag 26 maart. In totaal zal PortAventura Park - één van de drie parken van PortAventura World - dit jaar 276 dagen geopend zijn. Dat is een toename van 9 procent ten opzichte van 2022. Hoogtepunt moet de opening van de overdekte achtbaan Uncharted worden. Naar verwachting is de nieuwe attractie gereed in juni.



Overigens wordt in marketinguitingen steevast gesproken over "de eerste keer dat PortAventura carnaval viert", maar dat klopt niet. In 2001, 2002 en 2003, toen de bestemming eigendom was van de Amerikaanse firma Universal, waren er ook al carnavalsshows. Vorig jaar lanceerde PortAventura nog een paasviering, met het grootste gedecoreerde paasei ter wereld.