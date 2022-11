Parque Warner Madrid

Spaans pretpark onthult specificaties van nieuwe Batman-coaster Gotham City Escape

Het Spaanse attractiepark Parque Warner Madrid heeft meer details bekendgemaakt over een spectaculaire lanceerachtbaan met Batman-thema. Nadat eind vorige maand al de officiële naam Gotham City Escape naar buiten kwam, zijn nu ook enkele technische specificaties onthuld.



De nieuwe rollercoaster, die in 2023 opengaat, is 45 meter hoog en 1010 meter lang. Tijdens de bijna twee minuten durende rit worden passagiers meerdere keren gelanceerd met een topsnelheid van 104 kilometer per uur. Daarmee is Gotham City Escape de snelste achtbaan in het park.

De baan bevat vier inversies. Een rit eindigt met een doodlopend stuk, waarna treinen ook een klein gedeelte achteruit afleggen. Gotham City Escape werd ontworpen en gefabriceerd door attractiebouwer Intamin, bekend van bijvoorbeeld Taron in Phantasialand.



DC Super Heroes World

De toevoeging wordt onderdeel van themagebied DC Super Heroes World, waar al verschillende Batman-attracties te vinden zijn: inverted coaster Batman: Arkham Asylum, zweefmolen Mr. Freeze Fábrica de Hielo, vrijevaltorens La Venganza del Enigma, botsauto's The Joker Coches de Choque en top spin Lex Luthor Invertatron. Eind 2014 ging simulator Batman Knight Flight dicht.