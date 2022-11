Phantasialand

Phantasialand verhoogt toegangsprijzen deze winter tot 65 euro per persoon

Phantasialand is deze winter duurder dan ooit. De reguliere entreeprijs van het Duitse pretpark bedraagt in de wintermaanden in principe maximaal 57 euro. Maar wie tickets koopt op de bezoekdag zelf - online of aan de kassa - moet sinds kort een toeslag van 8 euro betalen.



Zo kan het gebeuren dat een kaartje voor Phantasialand op dit moment 65 euro per persoon kost. Met de toeslag wil het attractiepark bezoekers aanmoedigen om kaarten eerder te bestellen, zodat men vooraf nauwkeurig weet hoeveel personen er langs zullen komen.

Phantasialand spreekt in de online shop over een 'Same Day-Ticket'. "Ticket met prijstoeslag voor boekingen op de dag van het bezoek", luidt de officiële omschrijving. Abonnementen zijn dit jaar afgeschaft.



Januari

Wintertraum, het winterseizoen van Phantasialand, ging vorig weekend van start. Alle attracties zijn geopend als de weersomstandigheden het toelaten, met uitzondering van wildwaterbaan River Quest en waterfietsen Wözl's Wassertreter. Verder is gezorgd voor verschillende lichtshows, lichtsculpturen en kerstdecors. Het evenement duurt tot eind januari.