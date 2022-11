Disneyland Paris

Disney-topman Bob Chapek ontslagen: voorganger keert terug

De grote baas van The Walt Disney Company, het Amerikaanse moederbedrijf van Disneyland Paris, moet per direct opstappen. Bob Chapek is onverwachts aan de kant gezet door de raad van bestuur van Disney. Er werd een opvallende vervanger aangewezen: Chapeks voorganger Bob Iger, die vijftien jaar lang algemeen directeur was, keert terug.



Iger had eigenlijk aangekondigd met pensioen te gaan. Daar heeft hij slechts elf maanden van kunnen genieten. De topman zegt bereid te zijn om Disney nog twee jaar lang te leiden en tegelijkertijd te zoeken naar een geschikte plaatsvervanger. Chapek bleek dat uiteindelijk niet.

Hij werd de afgelopen maanden massaal verafschuwd door fans en prominente oud-medewerkers. Zij reageren vanochtend dan ook zeer verheugd op het verrassende nieuws over het gedwongen afscheid. Verschillende Disney-iconen geven Chapek op Twitter nog een veeg uit de pan. Iger was wel alom geliefd.



Bezuinigingen

Onder leiding van Bob Chapek nam Disney een reeks controversiële beslissingen, zowel op het gebied van media als themaparken. Hoewel een groot deel van de veranderingen al onder Iger waren bedacht en ontwikkeld, werd Chapek het gezicht van prijsstijgingen en bezuinigingen. Bovendien raakte hij verwikkeld in meerdere conflicten.



Zo had hij een heftige aanvaring over lgbt+-rechten met Ron DeSantis, de gouverneur van Florida en mogelijk de Republikeinse presidentskandidaat voor 2024. Tegelijkertijd werd Chapek verweten dat hij niet genoeg deed voor de lgbt+-gemeenschap. Hij kreeg ook veel commentaar naar aanleiding van de rechtszaak die Black Widow-actrice Scarlett Johansson in 2021 aanspande tegen Disney. Ze zei ontevreden te zijn over haar financiële vergoeding, waarna Disney publiekelijk bot en agressief reageerde.



Onhoudbaar

Ondanks alle kritiek besloot het Disney-bestuur Chapeks contract in juni nog met drie jaar te verlengen. Deze maand werd zijn positie toch onhoudbaar na de publicatie van teleurstellende kwartaalcijfers, met aanhoudende verliezen. Voordat hij algemeen directeur werd, leidde Chapek vijf jaar lang de parkendivisie van Disney.



"Nu Disney zich bevindt in een complexe periode waarin de industrie transformeert, concluderen we dat Bob Iger de enige aangewezen persoon is om het bedrijf door deze cruciale periode te leiden", laat de raad van bestuur weten in een verklaring. "We hebben zeer veel respect voor Iger, met wie we al nauw hebben samengewerkt. Disney-medewerkers over de hele wereld bewonderen hem enorm."



Optimistisch

Iger zegt "ontzettend vereerd" en "extreem optimistisch" te zijn. In zijn tijd als directeur was hij onder meer verantwoordelijk voor het aankopen van grote merken als Pixar, Marvel, Lucasfilm en 21st Century Fox. Chapek wordt in een persbericht kort bedankt voor zijn inzet.