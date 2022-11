Phantasialand

Phantasialand presenteert meerdere lichtshows in themagebied Berlin

Het grote plein in het hart van Phantasialand wordt dit winterseizoen gebruikt voor verschillende lichtshows. In themagebied Berlin vinden meerdere keren per avond voorstellingen plaats met muziek, lichteffecten en fonteinen. De shows concentreren zich rond de ijsbaan en zweefmolen Wellenflug.



Zo is er de productie Kaiserplatz Illumination, die door het Duitse attractiepark wordt omschreven als "een fonkelende zee van licht". Tijdens de show Water Music Light dansen de metershoge fonteinen bij de zweefmolen op klassieke muziek.

Avonden worden afgesloten met Goodnight Glow, dat volgens Phantasialand zorgt voor "een sprankelend moment van prachtig en praal" en "een betoverend einde". Toeschouwers kunnen ook sneeuw naar beneden zien dwarrelen.



Tiempo de Fuego

De voorstellingen vallen onder Moments of Lights: diverse korte lichtshows tijdens winterseizoen Wintertraum. Ook de nieuwe projectieshow op de gevel van Mystery Castle en de avondshow bij flying coaster F.L.Y. in themagebied Rookburgh worden onder die term geschaard.



Verder keerde bij waterbaan Chiapas na twee jaar afwezigheid de grote projectie- en vuurshow Tiempo de Fuego terug. Wintertraum duurt nog tot en met zondag 29 januari 2023. Het park is dagelijks geopend, met uitzondering van 24 en 25 december en 1, 9, 10, 16, 17, 23 en 24 januari. Op 31 december sluit Phantasialand om 18.00 uur, op andere dagen om 20.00 uur.