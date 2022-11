Europa-Park

Europa-Park zet soundtrack van waterpark Rulantica online

De rustgevende muziek van Rulantica, het waterpark van Europa-Park, is nu overal te beluisteren. Het Duitse pretparkresort heeft de soundtrack van Rulantica gepubliceerd op Spotify en andere muziekplatforms. Het gaat om een album met dertien nummers van in totaal 67 minuten.



Voor de muziek van Rulantica schakelde Europa-Park de firma T-Rex Classics en componist Hendrik Schwarzer in. Schwarzer was eerder verantwoordelijk voor de melodieën van darkride Snorri Touren en houten achtbaan Wodan. T-Rex Classics werkte ook aan de muziek van darkride Piraten in Batavia.

De Rulantica-soundtrack werd in 2019, het openingsjaar van het waterparadijs, al uitgegeven op cd. Anderhalf jaar geleden was het album heel even te beluisteren op de streamingdiensten, maar na enkele dagen werden bijna alle nummers weer verwijderd. Nu zijn de Rulantica-deuntjes terug.



Lazy river

Bezoekers van Rulantica wanen zich op een Scandinavisch eiland. De verschillende themagebieden in het waterpark kregen allemaal eigen muziek. Er werd ook muziek gecomponeerd voor de ingang, de foyer, de kleedkamers, lazy river Snorri's Saga, wildwaterbaan Vildstrøm en restaurant Lumålunda.