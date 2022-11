Phantasialand

Phantasialand vernieuwt restaurant: Mexicaanse gerechten in plaats van burgers

Eén van de restaurants in Phantasialand is vernieuwd. Voorheen konden bezoekers van het Duitse pretpark burgers en kipnuggets bestellen bij Tacana Snack-Restaurant in het Mexicaanse themagebied. Nu is er sprake van een nieuw concept, dat beter past bij de sfeer van het themadeel.



Op het menu staan alleen nog gerechten uit de tex-mexkeuken: wraps, burrito's, quesadillas, nacho's en tortilla's. De locatie kreeg ook een andere naam. Voortaan wordt het restaurant La Cantina Tacana genoemd. De prijs van een menu, inclusief een frisdrank en nacho's, varieert tussen 11 en 13 euro.

De verandering werd dit weekend doorgevoerd ter gelegenheid van de start van winterseizoen Wintertraum. Het horecapunt bevindt zich pal naast waterbaan Chiapas. Verder zijn in het Mexicaanse parkdeel de attracties Colorado Adventure, Talocan en Tikal te vinden.