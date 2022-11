Bellewaerde Park

Foto's: Bellewaerde Park sloopt cowboydorp om plaats te maken voor nieuwe attractie

In Bellewaerde Park vinden rigoureuze sloopwerkzaamheden plaats. Twee weken na het einde van het pretparkseizoen is een groot deel van het Far West-dorp afgebroken. Foto's van de Facebook-pagina van een Vlaams sloopbedrijf laten zien dat grote delen van het westerngedeelte inmiddels met de grond gelijk zijn gemaakt.



In het gebied opent in 2024 een grote nieuwe attractie: een waterbaan van 26 meter hoog. Daarvoor heeft een klassieker het veld moeten ruimen. De Keverbaan maakte eerder deze maand na 42 seizoenen het allerlaatste ritje.

Volgend jaar gaan elders in het park al drie familieattracties open. Bezoekers kunnen zich verheugen op een speelgebied, een nebulaz-molen en een barnyard-attractie; een draaiende en kantelende gondel met 24 zitplaatsen. Verder besteedt Bellewaerde de wintermaanden aan het opknappen van dierenverblijven en een groot restaurant.