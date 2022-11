Zoo Berlin

Beroemde dierentuin van Berlijn tot nader order gesloten door vogelgriep

De bekende dierentuin Zoo Berlin gaat voorlopig niet open. Bij een vogel in het Duitse dierenpark is vogelgriep aangetroffen. Het gaat om een hamerkop, een Afrikaanse watervogel, die op 13 november overleed. In overleg met de lokale autoriteiten is besloten om de poorten uit voorzorg te sluiten voor publiek.



Het park heeft direct maatregelen genomen om meer problemen te voorkomen. Bijna alle vogels, inclusief de pinguïns, zijn naar binnen gehaald. Medewerkers dragen beschermende kleding om de verspreiding van het virus te voorkomen.

De afgelopen dagen werden al 86 vogels getest die in contact stonden met het besmette dier. "We zijn nu bezig met het testen van ongeveer tweehonderd andere vogels, die werden verzorgd door dezelfde verzorgers", laat Zoo Berlin weten. Volgende week zouden de eerste resultaten bekend moeten zijn.



Zusterpark

Zoo Berlin sloot op vrijdag 18 november. Op dit moment is niet duidelijk wanneer de dierentuin in de hoofdstad weer open kan. Een zusterpark in de omgeving, Tierpark Berlin, blijft wel toegankelijk. Ook in Aquarium Berlin mogen bezoekers gewoon naar binnen.