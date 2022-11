Europa-Park

Deelnemers Duitse tv-show gooien met mobiele telefoons in 73 meter hoge achtbaan

De populaire Duitse tv-show Wetten, Dass..? speelde zich zaterdagavond deels af in Europa-Park. Het amusementsprogramma, dat draait om het aangaan van weddenschappen, liet deelnemers met mobiele telefoons gooien in de 73 meter hoge rollercoaster Silver Star.



Vrienden Max Mager (26) en Max Baier (27), allebei werkzaam bij Europa-Parks dochterbedrijf MackMedia, hadden zich voor het programma opgegeven. Baier wierp tijdens een achtbaanritje zes telefoons in de lucht. Mager, die negen rijen verderop plaatsnam, wedde dat hij er drie daarvan zou kunnen vangen.

Wetten, Dass..? is al decennia een begrip op de Duitse televisie. In 2014 werd aangekondigd dat het programma zou stoppen, maar vorig jaar is het concept weer uit de mottenballen gehaald. Sindsdien wordt er in het najaar een jaarlijkse special uitgezonden. Vorig jaar keken daar meer dan vijftien miljoen mensen naar.



Training

De weddenschap in Europa-Park was dan ook een mooie reclamespot voor het Duitse attractiepark. Maar helaas voor Mager en Baier: hun poging slaagde niet. Europa-Park-directeur Michael Mack zegt alsnog trots te zijn op de heren. "Ondanks hun intensieve training en succesvolle repetities zijn Max en Max er helaas niet in geslaagd om de weddenschap te winnen", schrijft hij op Twitter. "Jullie hebben het in ieder geval super gedaan!"



Silver Star is een 1620 meter lange hyper coaster van fabrikant Bolliger & Mabillard, geopend in 2002. De baan bevat geen inversies. Treinen halen een topsnelheid van zo'n 130 kilometer per uur. Het item van ruim zeventien minuten is gratis terug te kijken op de website van omroep ZDF.