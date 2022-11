Parc Astérix

Parc Astérix onthult trein van nieuwe lanceerachtbaan Toutatis

De sensationele nieuwe achtbaan van Parc Astérix krijgt treinen in thema. Wie volgend jaar een ritje maakt in de rollercoaster Toutatis, neemt plaats in karretjes in de stijl van het bijbehorende themagebied. Inmiddels zijn de wagens gearriveerd in het Franse pretpark, blijkt uit foto's genomen op het bouwterrein.



Het gaat om karretjes in bruintinten. Op het voorste bakje van de trein prijkt een schild met het hoofd van naamgever Toutatis, de beschermgod van het Gallische dorpje uit de stripverhalen van Asterix en Obelix. De rest van het front werd ontworpen als aan elkaar gebonden takken.

Toutatis bestaat uit drie inversies en meerdere lanceringen, zowel vooruit als achteruit, met een topsnelheid van 107 kilometer per uur. De 51 meter hoge achtbaan werd geleverd door de gerenommeerde fabrikant Intamin, bekend van bijvoorbeeld Taron in Phantasialand.



Molen

Voor het thema zijn Julien Bertévas en Jef Preti van ontwerpbedrijf Kaeru Theme Park Design ingehuurd. In hetzelfde gebied realiseert Parc Astérix ook een nebulaz-molen, een speelgebied, een restaurant en een winkel met een kiosk.