Disneyland Paris

Disneyland Paris viert verjaardag Mickey en Minnie Mouse met dansact

De verjaardag van Mickey en Minnie Mouse is vrijdag niet ongemerkt voorbijgegaan in Disneyland Paris. Bezoekers werden getrakteerd op een speciale dansact op Central Plaza, het plein voor het kasteel van Doornroosje. Om 10.15, 13.00 en 14.20 uur vierden de wereldberoemde muizen een muzikaal feestje met het publiek.



Ze kregen gezelschap van dansers en Disney-figuren als Donald Duck, Pluto en Goofy. Disneyland Paris-ambassadeurs Carmen Lleo Badal en Quentin Rodrigues namen de presentatie op zich. Na afloop reden Mickey en Minnie door Main Street in hun eigen wagen. Winnaars van een prijsvraag voor abonnementhouders kregen de kans om mee te dansen met de miniparade.

Verder deelden Disney-medewerkers verzamelkaarten uit ter gelegenheid van de verjaardag. Daarnaast zorgde Disneyland voor twee digitale fotopunten bij Plaza Gardens Restaurant, een Instagram-filter en feestelijke lolly's in de vorm van Mickey en Minnie.



94 jaar

De muizen zijn inmiddels 94 jaar oud. Op 18 november 1928 ging de Disney-animatiefilm Steamboat Willie in première. Dat wordt gezien als het officiële debuut van Mickey en Minnie Mouse, al kwamen de personages eerder dat jaar al voor in de geflopte tekenfilm Plane Crazy.