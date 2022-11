Wildlands Adventure Zoo Emmen

Dierenpark Wildlands Emmen na vier jaar weer winstgevend

Wildlands Adventure Zoo Emmen heeft voor het eerst in vier jaar weer winst gedraaid. Ondanks alle coronamaatregelen werd seizoen 2021 afgesloten met een winst van 1,3 miljoen euro. Dat blijkt uit het jaarverslag van de dierentuin, dat afgelopen week werd gedeponeerd. Een jaar eerder was nog sprake van een verlies van 5 miljoen euro.



Wildlands-directeur Erik van Engelen vertelde in maart al dat er winst was geboekt, maar toen ontbraken de exacte bedragen nog. Het duurde even om alles op een rijtje te krijgen, omdat het park kon profiteren van heel wat coronaregelingen van de overheid.

Mede dankzij die overheidssteun én interne besparingsmaatregelen werd een lastig jaar toch financieel positief afgesloten. Bovendien was de zomer van 2021 succesvol: er gold weliswaar een maximum van vijfduizend bezoekers per dag, maar die limiet werd in de zomermaanden voortdurend gehaald.



Resultaten

Zo kwam Wildlands uiteindelijk uit op 516.000 bezoekers. Dat waren er overigens minder dan in het eerste coronajaar. In 2020 stond de teller op 558.000 bezoekers. Seizoen 2019 werd afgesloten met 930.000 gasten. De resultaten over 2022 zouden er tot dusver goed uitzien.



Directeur Van Engelen werd in 2018 binnengehaald om Wildlands te redden van de financiële ondergang. Onder zijn leiding werd de gemeente Emmen volledig aandeelhouder van Wildlands. Uit de jaarrekening blijkt dat het park eind vorig jaar nog 69 miljoen euro schuld had bij de gemeente.