Walygator Grand Est

Frans pretpark Walygator kiest voor kleinschalige winteropening

Het Noord-Franse attractiepark Walygator Grand Est nodigt bezoekers uit voor een bescheiden winteropenstelling. Dertien jaar geleden, in december 2009, was Walygator voor het laatst 's winters toegankelijk. Nu waagt het management opnieuw een poging, maar de opzet is kleinschalig. Het winterseizoen duurt slechts vier dagen.



Op zondag 6 november eindigde het reguliere seizoen. Waly Christmas, zoals het evenement is genoemd, vindt plaats op zaterdag 17, zondag 18, maandag 19 en dinsdag 20 december. Opvallend genoeg is het park dus niet geopend in de kerstvakantie, tussen zaterdag 24 december en zondag 8 januari.

Bezoekers zijn welkom van 11.00 tot 19.00 uur. Zes attracties gaan open: theekopjesmolen Tea Cup, draaimolen Carrousel, boottocht Waly Boat, piratenschip Bateau Pirate, scheepjesmolen Les Petits Pirates en schommel Canoë.



Goochelshow

Verder wordt gezorgd voor winterse lekkernijen, een kunstijsbaan van 200 vierkante meter, een meet-and-greet met de Kerstman en een goochelshow. Mascotte Waly draagt een kerstoutfit.



Online worden tickets verkocht voor 17 euro per persoon, voor zowel kinderen als volwassenen. Parkeren is 's winters gratis. Abonnementen zijn tijdens Waly Christmas niet geldig. Walygator heeft sinds 2021 ook een tweede vestiging, gelegen in Zuid-Frankrijk: Walygator Sud-Ouest. Dat park blijft dicht tot april 2023.