Leveranciers

Eigenaar van beroemde attractiebouwer Zamperla (71) overleden

Alberto Zamperla, de eigenaar van de succesvolle Italiaanse attractiebouwer Zamperla, is op 71-jarige leeftijd overleden. Hij stierf donderdagmiddag na een kort ziekbed. De ondernemer gaf decennialang leiding aan één van de belangrijkste en bekendste leveranciers in de pretparkindustrie. Zamperla bouwde vele honderden attracties voor parken over de hele wereld.



Zamperla werd in 1966 opgericht door Antonio Zamperla. Zijn zoon Alberto was sinds 1972 werkzaam voor het bedrijf. Hij zorgde voor internationale groei door het openen van Zamperla- fabrieken in het buitenland. Na de dood van zijn vader in 1994 nam Alberto Zamperla de taak van algemeen directeur op zich.

De firma bleef groeien: aanvankelijk produceerde Zamperla gemiddeld vijftig attracties per jaar, later werden dat er ruim tweehonderd. Alberto Zamperla leidde het familiebedrijf tot januari 2021. Toen kwam Antonio Zamperla jr. - kleinzoon van de oprichter - aan het roer. Alberto bleef wel betrokken bij de ontwikkelingen als voorzitter.



Grootste uitdaging

"Het opvolgen van mijn vader als directeur was de grootste uitdaging waar ik ooit mee ben geconfronteerd", zei de eigenaar enkele jaren geleden in een interview. "Maar ik heb het gered dankzij de dingen die hij mij heeft geleerd, waaronder gezond verstand en respect, en dankzij de onvoorwaardelijke steun van mijn familie en mijn werknemers."



Volgens Alberto Zamperla was de komst van Disney naar Europa het hoogtepunt uit zijn carrière. Zamperla kreeg begin jaren negentig de opdracht om zeven attracties voor Disneyland Paris te bouwen. Toen het project naar tevredenheid werd afgerond, ontstond een hechte band met The Walt Disney Company. Sindsdien zijn de Italianen ingeschakeld voor een hoop bouwprojecten in de Disney-parken.



Klassiekers

Veel van de attracties uit de catalogus van Zamperla groeiden uit tot klassiekers. Anno 2022 heeft bijna elk pretpark wel één of meerdere rides afkomstig van het Italiaanse bedrijf. Wereldwijd gaat het om meer dan 350 achtbanen. Daarnaast is Zamperla bedreven in het produceren van onder meer zweefmolens, botsauto's, waterbanen, disk'o's, vrijevaltorens, boosters, monorails, treintjes, frisbees, schommelschepen en carrousels met bijvoorbeeld fietsen, vliegtuigjes, brandweerwagens en theekopjes.



Bovendien runt de fabrikant tegenwoordig een eigen pretpark: het beroemde Luna Park op schiereiland Coney Island in de Amerikaanse stad New York. Alberto Zamperla is enkele jaren geleden opgenomen in de Hall of Fame van branchevereniging IAAPA, een eregalerij met grootheden uit de recreatiewereld. Daarmee staat de Italiaan in hetzelfde rijtje als iconen als Walt Disney, Anton Pieck, Anton Schwarzkopf en Franz Mack.



Verdriet

"Met pijn in het hart en veel verdriet maken we het overlijden bekend van Alberto Zamperla, een legende in de amusementsindustrie", schrijft het management van Zamperla in een verklaring. "Ons bedrijf heeft een energieke visionair en pionier verloren, die niet alleen een revolutie in de branche teweegbracht, maar ook miljarden mensen plezier bezorgde dankzij zijn eindeloze creativiteit."