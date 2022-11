Plopsa Group

Plopsa-parken geven 10 procent korting per WK-doelpunt

De Plopsa-pretparken in Nederland, België, Duitsland en Polen delen de komende weken korting uit aan de hand van de uitslagen van het WK Voetbal. Bij elke gewonnen wedstrijd van de nationale voetbalteams krijgen Plopsa-bezoekers 10 procent korting per gescoord doelpunt.



Aangezien Oranje maandag met 2-0 won van Senegal, worden in de Nederlandse Plopsa-ticketshop nu tickets verkocht met 20 procent korting. Dat geldt niet alleen voor het Nederlandse Plopsa-park in Coevorden, maar ook voor Plopsaland De Panne, Plopsaqua De Panne, Plopsa Indoor Hasselt, Plopsa Station Antwerp en Plopsaqua Landen-Hannuit in België.

Het bestellen van de kortingskaarten kan met behulp van de code 'NEDERLAND'. België komt woensdagavond om 20.00 uur voor het eerst in actie tijdens het WK. Mochten de Rode Duivels winnen, dan is de kortingscode 'BELGIE' goed voor 10 procent korting per doelpunt voor de Belgische Plopsa-parken.



Mannschaft

Ook Plopsa's Holiday Park in Duitsland doet mee aan de kortingsactie. Die Mannschaft speelt woensdagmiddag de eerste wedstrijd. Bij winst kan de kortingscode 'DEUTSCHLAND' ingezet worden voor voordeligere Holiday Park-kaarten. In Polen wordt de code 'POLSKA' gehanteerd voor korting op de parken Majaland Kownaty en Majaland Warsaw, al eindigde de eerste WK-wedstrijd van het Poolse elftal vandaag in 0-0.



Bij zes doelpunten of meer beperkt Plopsa het aantal beschikbare tickets tot 2022 stuks. Als er tien of meer doelpunten worden gescoord, bedraagt de entreeprijs nog 1 euro. In het geval van strafschoppen tellen enkel de doelpunten in de reguliere speeltijd mee. De aangeschafte toegangsbewijzen zijn alleen geldig in het winterseizoen, tot en met zondag 8 januari 2023.