Attractiepark Toverland

Foto's: Toverland maakt houten achtbaan Troy klaar voor eerste volledige winteropenstelling

Het winterseizoen van Toverland gaat aankomend weekend van start. Voor het eerst is 's winters het volledige attractiepark geopend, inclusief alle buitengebieden. Daar hoort ook houten achtbaan Troy bij, die de afgelopen weken een grondige renovatie heeft ondergaan.



Om de 1077 meter lange rollercoaster operationeel te kunnen houden, vervangt het Limburgse attractiepark jaarlijks delen van de baan. De afgelopen weken is het gedeelte tussen het station van de kettinglift vernieuwd, plus het eerste gedeelte van het horseshoe-element.

Het gaat om de bovenste twee houtlagen van 114 meter aan baan, dus 228 meter aan rails en 456 meter aan hout. Vrijdag vinden testritten plaats, zodat Troy vanaf zaterdag weer operationeel is. Na de kerstvakantie sluit de coaster opnieuw voor resterende werkzaamheden.



Acht houtlagen

Dan staat het gedeeltelijk vervangen van de constructie van de horseshoe op de planning, plus het vernieuwen van alle acht houtlagen bij de zogenoemde fly-through. Bij dat element vliegen treinen op hoge snelheid door het stationsgebouw, over de wachtende bezoekers heen. Het betreft 54 meter aan baan, 108 meter aan rails en 864 meter aan hout.



Aan het onderhoudsproject wordt dagelijks door tien personen gewerkt onder leiding van een gespecialiseerde timmerman. In de winter pakt Toverland ook enkele kleinere klusjes op, waaronder het vervangen van houten balken in de constructie en de steunbalken van de baan.