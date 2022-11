Thorpe Park Resort

Achtbaan in Brits pretpark deels afgebroken voor renovatie

Het Britse pretpark Thorpe Park is bezig met het opknappen van Colossus, een achtbaan met maar liefst tien inversies. Een filmpje op het TikTok-kanaal van het park toont hoe de rollercoaster uit 2002 deels is afgebroken. Delen van de rail waren na twintig jaar aan vervanging toe.



Omdat Thorpe Park nog geen afscheid wilde nemen van de attractie, is een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld om nieuwe stukken rail te produceren. Op die manier kan Colossus in 2023 weer draaien. De 850 meter lange en 30 meter hoge coaster werd oorspronkelijk gebouwd door fabrikant Intamin uit Liechtenstein.

Naast de TikTok-video heeft het park zelf weinig bekendgemaakt over de werkzaamheden. Zusterpark Alton Towers koos voor een andere strategie: daar werd onlangs een grote campagne gelanceerd rond de vervanging van inverted coaster Nemesis. Die baan blijft in 2023 dicht vanwege een renovatie.



Flamingo Land

Elders in Engeland ging afgelopen zomer een nieuwe achtbaan open die sprekend lijkt op Colossus. Attractiepark Flamingo Land nam in juli de multi inversion coaster Sik in bedrijf, met nagenoeg hetzelfde ritverloop.