Winnoland

Frans pretpark verandert na vijftien jaar van naam

Een attractiepark in de Noord-Franse regio Île-de-France kiest na vijftien jaar voor een andere naam. Tot nu toe ging de bestemming door het leven als Babyland-Amiland, omdat de attracties aanvankelijk bedoeld waren voor kleine kinderen. Nu vindt de directie het tijd voor een naamswijziging.



"Het park is vandaag de dag geschikt voor het hele gezin", schrijft het management in een verklaring. "De attracties worden groter en sensationeler, om bezoekers van alle leeftijden tevreden te stellen. Aangezien onze doelgroep niet alleen maar bestaat uit kleuters, was het tijd om afscheid te nemen van de term Babyland."

Vanaf nu wordt de trekpleister Winnoland geoemd, vernoemd naar de mascotte van het park: het konijn Winno. Eigenaren Xavier en Alexandra Lapère, afkomstig uit de kermiswereld, zeggen "verheugd en ontroerd" te zijn. Ze beloven de komende jaren te blijven investeren in nieuwe attracties, shows én meer evenementen.



Walibi-groep

Het huidige Winnoland opende in 2008, maar de geschiedenis van het park gaat veel verder terug. Het bedrijf is in de jaren tachtig gesticht door de eigenaar van de Franse attractiebouwer Reverchon. Na een belangenconflict werd het terrein te koop gezet. Twee partijen hadden interesse: kermisfamilie Lapère en Eddy Meeùs, de toenmalige eigenaar van de Walibi-groep.



Meeùs trok begin jaren negentig aan het langste eind. Hij was van plan om het park om te vormen tot Walibi Île-de-France, maar zo ver is het nooit gekomen. De groep had de handen vol aan Walibi Flevo in Nederland, geopend in 1994. Bovendien waren er financiële uitdagingen en problemen met vergunningen.



Protesten

Walibi Île-de-France kwam niet van de grond. Meeùs besloot in 1997 aan kermisexploitant Lapère te vragen of hij nog steeds interesse had om het park over te nemen. De twee kwamen tot een overeenkomst, waarna de droom van Lapère alsnog verwezenlijkt kon worden. Door protesten van buurtbewoners duurde het vervolgens tien jaar voordat de poorten daadwerkelijk opengingen.



In Winnoland staan tegenwoordig twee achtbanen: de spinning coaster La Bûche Dansante en de kinderachtbaan La Grosse Pomme. De rest van het aanbod bestaat onder andere uit een matjesglijbaan, een carrousel, een minigolfbaan, een reuzenrad, een schommelschip, een boomstambaan, een vrijevaltoren, een paardenbaan en meerdere springkussens. Afgelopen zomer opende de 32 meter hoge zweefmolen Le Ptéranodon.