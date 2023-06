Kinderpretpark Julianatoren

Julianatoren verovert de televisiewereld: eigen series en permanente tv-studio

De Julianatoren mag dan een bescheiden attractiepark zijn, op mediagebied geeft het Apeldoornse kinderpretpark de concurrentie het nakijken. Het park investeerde de afgelopen jaren volop in eigen televisieproducties. Vandaag de dag is de Julianatoren zelfs het enige attractiepark in de Benelux met een professionele tv-studio.

De meeste pretparken huren externe bedrijven in voor het maken van tv-series. In het verleden deed de Julianatoren dat ook: men werkte samen met partner Van Hoorne Entertainment. Tegenwoordig wordt echter alles in eigen huis geschreven, gefilmd en gemonteerd. Het vaste entertainmentteam van de Julianatoren, dat normaal gesproken de shows in het park verzorgt, werkt nu ook aan de mediacontent.

En met succes: Julianatoren-figuren als muis Jul, muis Julia, directeur Meneer Kaasgaaf, hoofd snoepgoed Mevrouw Suikerspin en Cas de Ranger hebben een trouwe schare fans opgebouwd. Onder de noemer Jul & Julia TV komen de personages regelmatig voorbij op RTL 4 en RTL Telekids. Op YouTube worden afleveringen niet zelden honderdduizenden keren bekeken.



Industrieterrein

Filmen gebeurt allang niet meer alleen in het pretpark zelf. Een grote loods op een Apeldoorns industrieterrein, op zo'n tien minuten rijden van de Julianatoren, is getransformeerd tot een permanente tv-studio. "De decors bouwen we zelf", vertelt Michel Alsemgeest, hoofd van de technische dienst. "Ondertussen gaat het reguliere werk in het park gewoon door, dus we zijn ontzettend druk. Maar het is heel erg leuk om te doen."







In de loods bevinden zich decors die vaker terugkomen in de serie, zoals het exterieur van de bekende toren en het kantoor van Meneer Kaasgaaf. De locatie wordt ook gebruikt voor audities, repetities en de grime. "En we kunnen hier bijvoorbeeld heel snel een filmpje opnemen voor Facebook of TikTok, in de juiste setting", weet Alsemgeest.



Opnamestudio

"Binnenkort krijgen we er een groot gedeelte bij, zodat we nog meer decors kunnen bouwen." Ondertussen wordt nagedacht over een inpandige opnamestudio, voor liedjes én voor de stemmen van de gemaskerde karakters. Dankzij de inspanningen van het eigen personeel werd de Julianatoren naast een pretpark in de Gelderse bossen ook een volwaardig productiebedrijf.







Looopings kreeg een blik achter de schermen bij het opnemen van een lenteserie, die volgend jaar op de buis verschijnt. "Het is eigenlijk bizar dat een park als de Julianatoren zulke professionele faciliteiten in huis heeft", zegt schrijver en acteur Pieter Ketelaars. Hij begon als parkmascotte. Toen de directie doorkreeg dat hij meer in zijn mars heeft, werd hij ook verantwoordelijk voor het maken van scripts en liedjes. "We werken met een hecht, jong team. Als wij een idee hebben, is de directie eigenlijk altijd enthousiast. Niets is te gek."



Stunts met een quad

Voor de nieuwe serie bedacht hij bijvoorbeeld meerdere stunts met een quad. Zo knalt Meneer Kaasgaaf dwars door een stapel met dozen en vuilniszakken heen, waarna afval in het rond vliegt. Ook rijdt hij op hoge snelheid op een schans af. "We proberen er altijd spektakel in te verwerken. En er moet humor in de afleveringen zitten."







Op de set wordt in ieder geval genoeg gelachen. Terwijl het gezicht van Ketelaars in beeld is, doet zijn tegenspeelster Manon van Tuijl - met knalroze jurk en kapsel - er alles aan om hem van de wijs te brengen. Mart Rogaar, die zijn rol als ranger combineert met de regie, kan zijn lach amper inhouden als de twee verstrengeld raken in een overdreven kus. Veel drijvende krachten zijn al jaren betrokken bij de series. De zussen Celine en Violet Zijlstra, die zich respectievelijk bezighouden met de opnameleiding en de fotografie, waren bijvoorbeeld al present toen Van Hoorne de touwtjes in handen had.



Draaidag

Tijdens een draaidag bestaat het Julianatoren-team gemiddeld uit twintig mensen, variërend van een grimeuse tot technici en van mascottebegeleiders tot productieassistenten. Af en toe liggen de opnames stil omdat acteurs nodig zijn bij de shows in het pretpark. Die gaan ondertussen namelijk gewoon door. Jonge toeschouwers kunnen hun lol op: zij zien de personages die ze kennen van tv en YouTube recht voor hun neus optreden.