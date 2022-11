Zoo Dortmund

Duitse dierentuin breekt tropische kas af vanwege hoge energierekening

De tropische kas in de Duitse dierentuin Zoo Dortmund wordt binnenkort afgebroken. Op 31 december gaat het zogeheten Amazonas-Haus definitief dicht. De beslissing werd genomen vanwege het gigantische energieverbruik van het complex, dat kampt met veel achterstallig onderhoud.



Het Amazonas-Haus opende dertig jaar geleden, in 1992. Eigenlijk was het de bedoeling om de locatie operationeel te houden totdat er een nieuw tropenhuis uit de grond was gestampt. Voor de oude kas stond een bescheiden onderhoudsbeurt op de planning.

"De energiecrisis en de behoefte om energie te besparen hebben geleid tot het besluit om de kas niet op te knappen, maar zo snel mogelijk volledig te sluiten", laat Zoo Dortmund weten in een verklaring. "Een renovatie van het bestaande gebouw zou volledig inefficiënt zijn."



Ventilatie

Volgens de dierentuin zijn de ramen verouderd en kampen het huidige verwarmings- en ventilatiesysteem regelmatig met defecten. Het Amazonas-Haus zou momenteel ruim een derde van het totale elektriciteits- en gasverbruik in het park opslurpen. In verband met de gebrekkige ventilatie is het gebouw al sinds het begin van de coronapandemie niet toegankelijk voor publiek.



De 35 diersoorten in het tropenhuis, waaronder vissen, kaaimannen, anaconda's, reuzenschildpadden, keizertamarins en dwergzijdeaapjes, worden verdeeld over andere dierenparken. Op de lange termijn wil Zoo Dortmund alsnog een nieuw tropenhuis realiseren, maar die plannen zijn nog niet concreet.