Phantasialand

Video: Phantasialand gebruikt gevel Mystery Castle voor nieuwe projectieshow

De gevel van vrijevaltoren Mystery Castle in Phantasialand komt deze winter tot leven. Na zonsondergang wordt het verhaal achter het nabijgelegen themagebied Klugheim uitgebeeld met behulp van een videoprojectie. De nieuwe avondvoorstelling van vierenhalve minuut kreeg de titel Magic Winter Castle.



Beelden wekken de indruk dat er een raadselachtige wereld vol trollen en kobolden schuilgaat achter de enorme toren. Ook zijn er plotseling ramen zichtbaar op de muur en verandert het bouwwerk in een gigantische waterval. Tijdens de finale verschijnt draak Schneck, de mascotte van Klugheim.

Mystery Castle is zelf geen onderdeel van Klugheim. De 65 meter hoge toren vertelt het verhaal van de fictieve familie Von Windhoven. Bezoekers nemen plaats in een grote machine die ervoor moet zorgen dat het kwaad verdreven wordt uit het kasteel.



Rookburgh

Magic Winter Castle is dagelijks te zien tijdens winterseizoen Wintertraum, dat dit weekend van start ging. Het evenement duurt tot en met zondag 29 januari. De poorten sluiten in die periode standaard om 20.00 uur. Vorig jaar introduceerde het Duitse attractiepark al een korte lichtshow in themadeel Rookburgh. Daar zijn dit jaar vuurwerkfonteinen aan toegevoegd.