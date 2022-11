Chessington World of Adventures Resort

Engels attractiepark presenteert plannen voor subtropisch waterparadijs

Een groot attractie- en dierenpark in Engeland wil een subtropisch waterpark bouwen. Chessington World of Adventures heeft plannen gepresenteerd voor een zwemparadijs in junglethema, met een binnen- en een buitengedeelte.



Deze maand worden buurtbewoners geïnformeerd over het project. Zij krijgen ook al enkele bouwtekeningen en sfeerimpressies te zien. Het twee verdiepingen tellende waterpark moet onderdeel worden van het bestaande resort, waarbij een conferentiecentrum gaat dienen als kleedruimte.

Verder kan er een nieuw gedeelte komen met zwembaden, glijbanen en een lazy river. Die voert badgasten langs een verblijf met stokstaartjes en een savanne met onder meer giraffen, struisvogels en zebra's. Ook is het de bedoeling om twee gigantische aquaria te bouwen. Chessington wil bezoekers naar eigen zeggen dichter bij de dieren brengen.



Bouwaanvraag

De plannen zijn nog niet definitief: omwonenden krijgen de komende weken de kans om hun zegje te doen over het project. Vervolgens kunnen er nog zaken aangepast worden voordat Chessington de definitieve bouwaanvraag indient. Het park hoort bij de groep Merlin Entertainments, net als bijvoorbeeld Alton Towers, Thorpe Park en Legoland Windsor.