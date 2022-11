Plopsa Indoor Coevorden

Bijzonder optreden van K3 in Nederlands Plopsa-park: alleen Marthe en Julia aanwezig

K3 wordt voor één keer K2 in Plopsa Indoor Coevorden. In het Nederlandse Plopsa-pretpark vindt op zaterdag 26 en zondag 27 november een speciaal K3 Weekend plaats. Daarbij zullen echter maar twee van de drie leden van de partij zijn: Hanne Verbruggen ontbreekt. Ze beviel vorige week van een zoon.



Daarom nemen Marthe De Pillecyn en Julia Boschman de liedjes en dansjes samen voor hun rekening. Er vinden op beide dagen twee optredens plaats; om 13.00 en 14.15 uur. Volgens Plopsa wordt het evenement "uniek en intiem". Men promoot het themaweekend als "het meest exclusieve K3-optreden ooit".

Na het uitvallen van Verbruggen werd haar rol in de K3-theatertour tijdelijk overgenomen door Diede van den Heuvel, finaliste van het tv-programma K2 zoekt K3. Begin december zorgt Studio 100 voor een andere vervangster tijdens De Grote Sinterklaasshow in het Antwerpse Sportpaleis. Wie dat wordt, is nog niet bekend.



Hasselt

Eind oktober was K3 nog in de volledige samenstelling aanwezig in een Plopsa-pretpark: Plopsa Indoor Hasselt. Omdat de toen zwangere Verbruggen op doktersadvies rustig aan moest doen, werd de geplande K3-show vervangen door een meet-and-greet.