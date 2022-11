Efteling: Danse Macabre

De laatste loodjes: Efteling start met afbreken 20 meter hoge Spookslot-toren

De sloop van het Spookslot in de Efteling is de laatste fase ingegaan. Na het weghalen van de gaanderij, de hoofdshow en grote delen van de wachtrij staat alleen het voorste gedeelte van de attractie nog overeind. Vandaag begon men met het afbreken van de iconische 20 meter hoge toren.



Op Twitter verschenen fascinerende close-ups van de werkzaamheden. Om de sloopmachines op de juiste hoogte te krijgen, werd naast het bouwwerk een enorme berg van puin gerealiseerd. De entreepoort is al verdwenen, net als enkele betonnen grafzerken. Een ornament van een kop met een dikke snor bleef gespaard, zo blijkt uit de foto's.

Door het weghalen van muren is de gang zichtbaar waar Efteling-bezoekers stonden te wachten alvorens ze naar binnen werden gelaten in de hoofdshow. Daar zijn drie nissen uitgespaard, met in de middelste nis een muurschildering van een grote spin. Toortsen zijn van de muur gehaald.



Puntdak

Wie goed oplet, herkent ook het rode fluwelen gordijn waar de Oosterse Geest voor zat. Een puntdak achter de grote toren is nog grotendeels intact. Daaronder bevond zich de ronde zaal van de wachtrij, met een kroonluchter hangend aan een harige arm.



Van de griezelvoorstelling is nu alleen nog één kale muur te herkennen. Een gedeelte van de muur is donkerblauw geschilderd. Daarmee werd decennialang gesimuleerd dat het donker was achter kapelramen in het linkergedeelte van het decor. Even verderop is een afdruk te zien van een klapperende deur.



Opvolger

Na de sluiting van het spookkasteel op 4 september zijn alle waardevolle objecten met grote zorg uit het gebouw verwijderd. De Efteling heeft niet aangegeven wanneer de sloop van het Spookslot afgerond moet zijn. Pas in 2024 gaat opvolger Danse Macabre open, een spookvoorstelling met draaiende en kantelende banken.