Video: werkend Lego-model van Efteling-attractie Pagode tentoongesteld

Bezoekers van een Lego-beurs in België hebben afgelopen weekend een indrukwekkend Efteling-model kunnen bewonderen. Lego-expert Roeland Van de Walle bouwde een tijdje geleden de Pagode uit de Efteling na met behulp van Lego-steentjes, compleet met bewegende arm, draaiende tempel en contragewicht.



Van de Walle, die ook furore maakte met een Lego-versie van het Efteling Hotel, woont in Denemarken. Omdat hij zijn Lego-Pagode ook graag in de Benelux wilde tonen, leende hij de uitkijktoren uit aan de organisatoren van het evenement Bricks-And-More.

Die beurs vond op 11 en 12 november plaats in een hogeschool in de plaats Geel. "Om het bouwwerk nog meer in de schijnwerpers te zetten, bouwden we er een stukje Efteling omheen", vertelt Pieter Van Aerde van Bricks-And-More aan Looopings. "Zo kwam de Pagode nog meer tot zijn recht."



180 centimeter

In twee dagen tijd is de 180 centimeter hoge creatie door meer dan zevenduizend beursbezoekers gezien. "Het publiek was steeds zeer onder de indruk als het gevaarte de lucht in ging. Echt genieten." Bouwer Van de Walle zit niet stil: hij werkt momenteel aan het ontwerpen van een Lego-replica van de Raveleijn-arena.