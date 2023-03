Europa-Park

Entreeprijs Europa-Park stijgt dit jaar naar 75 euro per dag

Europa-Park deinst niet terug voor een forse prijsverhoging. Bezoekers van het grootste attractiepark van Duitsland betalen dit jaar maximaal 75 euro voor een toegangsbewijs. Het gaat om het hoogste kassatarief tijdens het zomerseizoen. Vorig jaar kostte een entreekaartje aan de kassa nog maximaal 68 euro.



Via internet zijn voordeligere tickets beschikbaar. Online werkt Europa-Park dit jaar met twee verschillende prijscategorieën. In rustige periodes wordt 57,50 euro gevraagd voor een dagticket. Op drukkere momenten, bijvoorbeeld tijdens schoolvakanties, stijgt de prijs naar 65 euro.

Om de online verkoop te stimuleren, geldt aan de kassa voortaan een toeslag van 10 euro per per persoon. Vorig jaar was dat nog 6 euro. Op die manier komt de entreeprijs in laagseizoen uit op 67,50 euro en in het hoogseizoen op 75 euro. Daarmee is Europa-Park met afstand het duurste pretpark van het land.



Rulantica

Europa-Park presenteert dit jaar geen grote nieuwe attractie: de opening van een sensationele lanceerachtbaan is uitgesteld tot 2024. Wel heeft men gezorgd voor een handjevol kleine veranderingen en toevoegingen. De toegangsprijs van Europa-Parks waterpark Rulantica bedraagt vanaf vandaag 44 euro via internet en 50 euro aan de kassa, 2 euro meer dan voorheen.