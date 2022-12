Disneyland Paris

Sluiting van It's a Small World in Disneyland Paris duurt langer dan verwacht

It's a Small World in Disneyland Paris blijft langer gesloten dan was aangekondigd. In november 2021 liet Disney weten dat de klassieke attractie ongeveer een jaar buiten gebruik zou zijn voor werkzaamheden. Inmiddels zijn we dertien maanden verder en is een heropening nog niet in zicht.



Disneyland Paris kan op dit moment geen openingsdatum noemen voor de beroemde darkride. Men geeft ook geen informatie over de oorzaak van de vertraging. Tijdens de langdurige sluiting is de façade van de attractie volledig in de steigers gezet, zodat de voorgevel geschilderd kon worden. Ook de wachtrij werd opgeknapt.

Eerder kwam al naar buiten dat er asbest verwijderd moet worden. Daarnaast treft men voorbereidingen voor het toevoegen van een Disney Premier Access-rij, waarmee bezoekers tegen betaling kunnen voordringen. It's a Small World was tot nu toe één van de weinige grote attracties zonder zo'n Premier Access-optie.



Rolstoel

Inmiddels zijn de steigers afgebroken en oogt het exterieur weer als nieuw. Wat er binnen precies verandert aan de decors, is afwachten. Het is de bedoeling om in ieder geval enkele figuren in een rolstoel toe te voegen. Dergelijke poppen zijn onlangs al neergezet in de oorspronkelijke versie van It's a Small World in de Amerikaanse staat Californië, in het kader van diversiteit.