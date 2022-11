Europa-Park

Europa-Park deelt nieuwe ontwerpen van Kroatisch themagebied

Europa-Park laat meer zien van het nieuwe themagebied Kroatië. Op grote zeilen bij de bouwplaats zijn nieuwe ontwerpen verschenen van het parkdeel, waar een grote lanceerachtbaan komt te staan. De tekeningen tonen Kroatische bouwwerken met palmbomen.



Op één van de gebouwen hangt een bord met de tekst "Kroatische Akademie für Wissenschaft und Technik". Daarmee wordt verwezen naar het verhaal achter de uitbreiding, dat draait om uitvinder Nikola Tesla. Het hoofdpersonage is ook te zien op één van de uitingen, met het citaat "Welcome to the electric age!".

Het nieuwe gebied verrijst momenteel tussen de bestaande parkdelen Griekenland en Rusland. Over het Kroatische gedeelte is tot nu toe alleen bekend dat er een rollercoaster komt te staan met een topsnelheid van 80 kilometer per uur. De baan wordt 28 meter hoog en 1600 meter lang.



Openingsjaar

Het is nog niet duidelijk wanneer de toevoeging af zal zijn. Eerder noemde het Duitse pretpark 2023 als openingsjaar, maar door leveringsproblemen lijkt een opening in 2024 momenteel waarschijnlijker.