Bobbejaanland

Tijdelijk 40 procent korting op Bobbejaanland-abonnement voor seizoen 2023

Bobbejaanland heeft abonnementen fors afgeprijsd. Ter gelegenheid van Black Friday geeft het Vlaamse pretpark tijdelijk 40 procent korting op een jaarkaart voor het komende seizoen. Dat geldt voor twee van vier de abonnementsvormen: Diamond en Gold. De online actie, beschikbaar via bobbejaanland.be, loopt tot en met zondag 4 december.



De Gold-variant kost dan nog 59,90 euro in plaats van 99,90 euro. Inclusief een parkeerabonnement zijn bezoekers 69,90 euro kwijt. Voor de Diamond-optie, waarbij parkeren altijd is inbegrepen, moet de komende weken 89,90 euro afgerekend worden in plaats van 149 euro.

Met een Gold Pass krijgen abonnees niet alleen gratis toegang tot Bobbejaanland, maar ook 15 procent korting in restaurants en winkels, 10 procent korting bij partnerhotels, twee keer gratis toegang tot zusterparken Slagharen, Movie Park en Belantis, vier vouchers om vrienden mee te nemen voor 10 euro per persoon, vier voorrangstickets voor attracties, een voucher voor een actiefoto en gratis toegang voor senioren.



Italië

Wie voor Diamond gaat, profiteert ook van een voucher voor een gratis entreebewijs om weg te geven en één keer gratis toegang tot verschillende attractieparken in onder meer Italië, Spanje, Noorwegen en Denemarken. Bovendien ontvangen Diamond-abonnementhouders acht voorrangstickets en mogen ze vijf keer naar binnen bij de zusterparken in Nederland en Duitsland. De korting in restaurants en winkels bedraagt 20 procent.



De prijzen van de abonnementsvormen Silver (79,90 euro of 99,90 euro inclusief parkeren) en Bronze (59,90 euro of 79,90 euro inclusief parkeren) blijven tijdens de actieperiode gelijk.