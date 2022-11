Efteling

Prijs van Efteling-abonnement gaat licht omhoog in 2023

Een abonnement op de Efteling wordt iets duurder in 2023, maar een grote prijsverhoging blijft ondanks de inflatie en de energiecrisis uit. Nu kost een jaarkaart voor het Kaatsheuvelse attractiepark nog 205 euro. Volgend jaar gaan abonnementhouders 215 euro betalen, slechts 10 euro meer.



Het gaat om een prijsstijging van nog geen 5 procent. Wie een abonnement per maand betaalt, is nu nog 18,50 euro kwijt. Dat wordt 19,50 euro. Een parkeerabonnement blijft 40 euro per jaar of 3,50 euro per maand.

Afgelopen maand bedroeg de inflatie nog ruim 14 procent, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat betekent dat de prijzen van producten en diensten gemiddeld meer dan 14 procent hoger zijn dan een jaar eerder. De Efteling gaat daar dus niet in mee.



Senioren

Jaarabonnementen voor ouderen en voor mensen met een beperking worden ook 10 euro duurder. Zij gaan respectievelijk 200 euro en 170 euro per jaar betalen. Per maand zijn senioren straks 18 euro in plaats van 16,50 euro kwijt. Bezoekers met een beperking gaan per maand 15,50 euro betalen in plaats van 14,50 euro.



Wel wijzigingen de voorwaarden voor ouderen. Voortaan geldt het voordeligere seniorentarief niet meer voor abonnees van 60 jaar en ouder, maar voor personen vanaf 65 jaar. Voor bestaande abonnementhouders in de leeftijdscategorie 60 tot en met 64 jaar is een overgangsregeling in het leven geroepen. Zo kunnen zij blijven profiteren van de korting.