Disneyland Paris

Animatiefilm Luca komt naar Disneyland Paris: bekijk de ontwerpen

De Pixar-animatiefilm Luca krijgt een plekje in Disneyland Paris. Op dit moment wordt gewerkt aan het uitbreiden van het Italiaanse restaurant Pizzeria Bella Notte in parkdeel Fantasyland. De expansie komt in het teken te staan van Luca. Dat heeft Disney vandaag bekendgemaakt.



Tegelijkertijd werden enkele ontwerpen naar buiten gebracht. Bezoekers kunnen over een tijdje dineren in de stijl van de film, die gaat over de jongen Luca Paguro. Hij beleeft een onvergetelijke zomer aan de Italiaanse Rivièra, maar hij draagt wel een geheim met zich mee: als hij nat wordt, verandert hij in een zeemonster.

Luca zou eigenlijk in de bioscoop gaan draaien, maar vanwege de coronacrisis is uiteindelijk besloten om de film alleen uit te brengen op streamingplatform Disney+. Daar kan de productie sinds juni vorig jaar bekeken worden. Volgens data van het Amerikaanse kijkcijferbureau Nielsen was Luca de meest gestreamde film van 2021.



Lady and the Tramp

Het Italiaanse verhaal wordt dus onderdeel van Pizzeria Bella Notte, waar al verwijzingen te vinden waren naar Disney-klassiekers Fantasia (1940) en Lady and the Tramp (1955). "Toen de mogelijkheid zich voordeed om het restaurant uit te breiden, dachten ontwerpers er vanzelfsprekend aan om het geliefde zeemonster een plaats in het park te geven", laat Disney weten.



De Luca-zaal, gelegen tegenover It's a Small World, krijgt een zeethema. Men belooft "veel details en objecten die de sfeer oproepen van de plaatselijke viscultuur en de lokale keuken uit Luca's woonplaats". Op het menu staan gerechten met pizza, pasta, lasagne en spaghetti. Voor de uitbreiding moet ijssalon Fantasia Gelati wijken.