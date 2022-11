Video: Disneyland Paris confronteert bezoekers met bouwgeluiden in entreegebied

Disneyland Paris

Bezoekers van Disneyland Paris worden deze week verwelkomd door bouwgeluiden. Werkzaamheden in en rond het Disneyland Hotel zorgen van tijd tot tijd voor geluidsoverlast in het entreegebied. Het hotelcomplex, dat de ingang van het Disneyland Park vormt, is sinds het voorjaar van 2020 dicht voor een enorme verbouwing.



Daarbij wordt zowel het interieur als het exterieur grondig opgeknapt. Rond het gebouw zijn bouwschuttingen neergezet. Disneyland ontkomt er niet aan om tijdens de bouw af en toe grof geschut in te zetten. Bezoekers die naar binnen wandelen, horen dan lawaai in plaats van Disney-deuntjes.

Het Disneyland Hotel komt in het teken te staan van Disney-prinsen en -prinsessen, met themakamers rond bijvoorbeeld Frozen, Tangled, Beauty and the Beast, Sleeping Beauty en Cinderella. De heropening moet in 2024 plaatsvinden. Dan heeft het renovatieproject maar liefst vier jaar geduurd.