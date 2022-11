Efteling: Danse Macabre

Efteling kondigt nieuwe attractie Danse Macabre aan op bouwschutting

De nieuwe Efteling-attractie Danse Macabre, die in 2024 opengaat, wordt vanaf nu actief gepromoot in het park. Op de enorme schutting bij de bouwplaats zijn houten panelen met het logo van Danse Macabre verschenen. Daar hangen twee borden naast met de omschrijving van de attractie.



"Een spookspektakel vol duistere wendingen", valt er te lezen. Ook het openingsjaar wordt vermeld. Wie op zoek is naar meer informatie, kan een QR-code op het bord scannen. Dan opent de Danse Macabre-pagina op de officiële Efteling-website, met reeds gepubliceerde ontwerpen en video's.

Vanaf aanstaande zaterdag komen Efteling-bezoekers ook speciaal Danse Macabre-entertainment tegen. Virginie een Otto Charlatan, personages uit het verhaal achter de attractie, strijken met hun draaiorgel Esmeralda neer in het park. "Ze zijn nog zoekende waarom ze juist hier zijn beland en waarom ze van Esmeralda niet weg lijken te mogen", luidt de beschrijving van de act.



Voorgevel

Ondertussen gaat de sloop van het Spookslot verder. Op dit moment staan alleen de volledige voorgevel en een klein gedeelte van de wachtrij nog overeind. De rest van het gebouw ging al volledig tegen de vlakte. Ondertussen worden de eerste voorbereidingen getroffen voor de komst van een nieuwe souvenirwinkel op de oude locatie van horecapunt Het Seylend Fregat.