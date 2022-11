Merlin Entertainments

Directeur van parkengroep Merlin Entertainments na 23 jaar vervangen

De bekende Britse parkengroep Merlin Entertainments heeft na 23 jaar een nieuwe directeur. Nick Varney, die in 1999 werd aangesteld als algemeen directeur, maakte in april al bekend dat hij van plan was om te vertrekken. Vandaag begint zijn opvolger: Scott M. O'Neil. Hij wordt hoofdverantwoordelijk voor 147 toeristische attracties in 24 landen.



In Nederland kennen we Merlin van Madame Tussauds Amsterdam, The Amsterdam Dungeon, Sea Life Scheveningen, Legoland Discovery Centre Scheveningen en Peppa Pig World of Play Leidschendam. Verder exploiteert de firma sinds kort vliegsimulator This is Holland in Amsterdam.

In de rest van Europa beheert het bedrijf parken als Alton Towers, Thorpe Park, Legoland Windsor en Chessington World of Adventures in het Verenigde Koninkrijk, Heide Park en Legoland Deutschland in Duitsland, Gardaland in Italië en Legoland Billund in Denemarken. Men presenteert zichzelf als "Europa's grootste en 's werelds op een na grootste uitbater van toeristische attracties".



Veteraan

De nieuwe directeur O'Neil wordt in een persbericht "een veteraan in de sport- en entertainmentindustrie" genoemd. Van 2017 tot 2021 was hij de baas van Harris Blitzer Sports & Entertainment, de eigenaar van verschillende Amerikaanse sportteams.



Voorganger Varney geeft de nieuwkomer zijn zegen. "Ik ben trots op wat we de afgelopen 23 jaar hebben bereikt: we hebben een ongelofelijk bedrijf opgebouwd met geweldige attracties en briljante mensen. Ik heb er alle vertrouwen in dat Merlin de komende jaren nog sterker zal worden onder Scotts leiderschap."