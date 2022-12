Efteling

Video: Efteling presenteert nieuwe muzikale theatershow A Wonderful Wintertime

In de Efteling is vandaag een nieuwe muzikale theatershow in première gegaan. Bezoekers kunnen de komende maanden kijken naar A Wonderful Wintertime in het Carrouseltheater, met in de hoofdrollen Meneer en Mevrouw Tijd. Dat zijn de hoofdpersonages uit Caro, de familievoorstelling die al enkele jaren draait in het Efteling Theater.



Voor Caro moeten aparte tickets gekocht worden; A Wonderful Wintertime is gewoon vrij toegankelijk. De show wordt opgevoerd in alle weekenden en tijdens de kerstvakantie. Het Carrouseltheater is een evenementenlocatie aan de rechterzijde van het Carrouselpaleis. Vorig jaar werd de locatie nog gebruikt als supermarkt.

Het attractiepark noemt de 25 minuten durende productie "een internationale, muzikale reis". Er wordt weinig gesproken, zodat de voorstelling ook geschikt is voor buitenlandse bezoekers.



Let It Snow

De twee karakters brengen liedjes als Let It Snow, Winter Wonderland, When We Were Young en Baby, It's Cold Outside en It's the Most Wonderful Time of the Year ten gehore. Bij Baby, It's Cold Outside zijn de rollen omgedraaid ten opzichte van het origineel: de vrouw probeert de man over te halen om te blijven.



A Wonderful Wintertime is nog de hele Winter Efteling te zien, tot en met zondag 5 maart 2023. De winterse act met Meneer en Mevrouw Tijd had eigenlijk twee jaar geleden al moeten draaien, tijdens de kerstperiode van 2020. Door de coronamaatregelen ging dat niet door.