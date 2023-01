Efteling

Efteling gaat rokende personages toch niet aanpassen

De Efteling is toch niet van plan om wijzigingen door te voeren bij rokende figuren. Toen het attractiepark eind vorig jaar een rookverbod invoerde, werd ook gesproken over het aanpassen van verschillende taferelen in het attractiepark. Sommige Efteling-bewoners hanteren namelijk een pijp.



Het gaat om verschillende kabouters in het Kabouterdorp, meerdere poppen in Carnaval Festival, mijnbaron Gustave Hooghmoed bij Baron 1898 en schoolmeester Lämpel bij Max & Moritz. In eerste instantie leek het erop dat de personages afscheid moesten nemen van hun pijp.

"We willen gasten niet confronteren met rokende bezoekers, dus zou het gek zijn als we nog wel rokende personages laten zien", luidde de originele verklaring. Nu blijkt dat het bij één aanpassing blijft: alleen de sigaret bij een Franse dame in Carnaval Festival is weggehaald.



Andere wereld

Efteling-fans kunnen opgelucht ademhalen: na intern beraad is besloten dat andere Efteling-figuren hun rookwaar voorlopig gewoon mogen houden. "Er wordt niet gedacht aan extra aanpassingen", meldt een voorlichter aan Looopings. "Het gaat hier om karakters die worden uitgebeeld, vaak ook afkomstig uit een andere tijd of wereld."



Sinds 14 november vorig jaar is roken in de Efteling alleen nog toegestaan in afgebakende rookzones. Zomaar een sigaret opsteken op paden of pleinen mag niet meer. Eerder verbood men het roken in wachtrijen al. Het rookverbod wordt over het algemeen vrij goed gehanteerd: het aantal meldingen van overtredingen valt ruimschoots mee.