Speelstad Oranje

Plan voor heropening Speelstad Oranje staat weer in de ijskast

Een ambitieus plan voor de renovatie en heropening van pretpark Speelstad Oranje is weer in de ijskast beland. In mei kwam naar buiten dat het overdekte Drentse attractiepark van ondernemer Hennie van der Most een tweede leven zou krijgen, met nieuwe attracties. Dat gaat voorlopig niet door. De projectmanager heeft zijn taken inmiddels neergelegd.



Speelstad Oranje sloot in 2015 vanwege tegenvallende bezoekersaantallen. Afgelopen voorjaar sprak projectmanager Gerrit Brink, ook directeur van ingenieurs- en bouwbureau Conquestica, nog over de toevoeging van "veel nieuwe attracties". "Wat precies houden we nog even voor ons natuurlijk." Hij noemde het een "mooie uitdaging".

Brink had er destijds veel vertrouwen in. "We gaan er het mooiste indoorpark van Noord-Nederland van maken, of zoals Hennie toepasselijk zei: het is tijd dat nu de volgende generatie komt genieten van ons vernieuwde speelparadijs!" Voor het ontwikkelen van het nieuwe concept zou de Zuid-Hollandse firma Moos Studioos van Hans Imanse ingeschakeld worden.



Stil

Sindsdien bleef het stil. Nu blijkt dat het aangekondigde project niet doorgaat. Brink werkt inmiddels niet meer voor Van der Most, laat hij aan Looopings weten. Hij zegt verder geen inhoudelijke reactie te kunnen geven. Imanse heeft niet gereageerd op een verzoek om commentaar.



Eigenaar Hennie van der Most bevestigt tegenover Looopings dat het vernieuwingsplan voor Speelstad Oranje voorlopig op een laag pitje staat. Alle aandacht gaat de komende tijd uit naar zijn nieuwe park Attractiepark Rotterdam, dat Van der Most zo snel mogelijk wil openstellen voor publiek.



Niet zeker

"Rotterdam is nu nummer één", vertelt de markante ondernemer. "Als dat open is, hoop ik in Oranje weer wat te doen." Op welke manier, weet Van der Most nog niet. Komen er wel nieuwe attracties, of gaat de locatie gebruikt worden voor iets totaal anders? "Dat is nog niet zeker. Wat mij betreft hoef je er niks over te melden, hoor."



Speelstad Oranje komt de laatste tijd vooral in het nieuws vanwege het naastgelegen vakantiepark, het zogeheten Pipodorp. Dat onderdeel verkocht Van der Most vorig jaar aan Amresh Bajnath en Ronald Komen. Zij hebben arbeidsmigranten ondergebracht in de huisjes, tot frustratie van de gemeente Midden-Drenthe. Bij een rechtszaak over de kwestie kregen de eigenaren afgelopen maand gelijk. Nu overweegt de gemeente in hoger beroep te gaan.