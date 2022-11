Avonturenpark Hellendoorn

Video: nieuwe spinning coaster Avonturenpark Hellendoorn maakt eindelijk eerste testritten

Het is Avonturenpark Hellendoorn niet gelukt om de nieuwe achtbaan RidderStrijd op tijd af te krijgen. Eigenlijk had de spinning coaster in 2022 open moeten gaan, maar door problemen met leveringen van cruciale onderdelen stond het pretpark met lege handen. Nu wordt reikhalzend uitgekeken naar het voorjaar van 2023.



In een nieuw deel van een making-of-serie op YouTube pakt Hellendoorn de draad weer op. De video toont onder andere dronebeelden van de eerste testritten van RidderStrijd. Daarbij zijn de karretjes nog niet compleet: er is alleen nog sprake van een kaal chassis. De wagentjes krijgen een houtlook.

Pas in een volgende aflevering komt het eindresultaat voorbij. Verder worden de wachtrij en de omgeving van de attractie getoond. Het seizoen van Avonturenpark Hellendoorn eindigde op zondag 30 oktober. 's Winters blijven de poorten gesloten.



Opknappen

RidderStrijd is een tweedehands spinning coaster van de Franse leverancier Reverchon, oorspronkelijk afkomstig uit het Mexicaanse park La Feria Chapultepec Mágico. Dat park ging in het najaar van 2019 dicht naar aanleiding van een dodelijk ongeval met een andere achtbaan. Hellendoorn liet de spinning coaster volledig nakijken en opknappen door de firma Most Revisie in het dorpje Schuinesloot.