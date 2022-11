Efteling

Schaatsen, schminken, shoppen en spelen: dit is de vernieuwde Warme Winter Weide in de Efteling

De start van de Winter Efteling betekent ook de terugkeer van de Warme Winter Weide. Het winterwonderland op de Speelweide is dit jaar groter dan ooit: de Efteling voegde onder meer een schaatsbaan toe. Die ontbrak de afgelopen jaren. Verder kunnen bezoekers op het winterse veld eten, drinken, spelen, shoppen en geschminkt worden.



Het terrein bestaat uit kraampjes en zitgelegenheden, omringd door besneeuwde dennenbomen met lampjes. Twee jaar geleden werd het concept uit noodzaak geboren, toen het opbouwen van een grote tent vanwege de coronacrisis niet mogelijk was. Inmiddels is de Warme Winter Weide een vaste waarde tijdens het winterseizoen.

Twee kampvuren zorgen voor de nodige warmte. Verder zijn er fotopunten en worden er muzikale shows gegeven. Zo treden Fay de Fee en Pinokkio dagelijks op. De fee probeert het te laten sneeuwen, maar dat blijkt makkelijker gezegd dan gedaan. In de weekenden en kerstvakantie is ook de act Zang & Gelukkig aanwezig.



Opscheppen

Mascottes Pardoes en Pardijn poseren geregeld in een arrenslee. Voor 9 euro kunnen kinderen zich laten schminken. Kramen met kermisspellen kregen de namen Opscheppen, Linke Soep, Gladde Gooi en Pinguïn Pret. Bij een souvenirkraam zijn onder meer Eftelingse kerstboomhangers en miniaturen verkrijgbaar. Er worden ook miniaturen tentoongesteld in een prieeltje. Voor het huren van schaatsen kunnen bezoekers terecht bij een grote blokhut.