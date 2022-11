Phantasialand

Phantasialand gooit hotel alsnog dicht vanwege gesloten achtbaan

Phantasialand heeft na vijf dagen toch besloten te communiceren over de sluiting van achtbaan F.L.Y. en themagebied Rookburgh. De flying coaster is sinds donderdag dicht, maar dat werd in eerste instantie nergens vermeld. Ook het aangrenzende themahotel Charles Lindbergh bleef aanvankelijk gewoon open.



Vandaag laat het Duitse pretpark alsnog van zich horen: men heeft toch gekozen voor het sluiten van het hotel. "De flying launch coaster F.L.Y. en de bijbehorende themawereld Rookburgh, inclusief Hotel Charles Lindbergh, blijven tot en met vrijdag 18 november 2022 gesloten wegens onderhoudswerkzaamheden", staat nu op de Phantasialand-site.

Het is dus de bedoeling dat F.L.Y. vanaf zaterdag 19 november weer operationeel is. De afgelopen dagen hebben medewerkers met behulp van een bakje onder een enorme hijskraan alle bouten van de achtbaan gecheckt. Er zijn ook markeringen aangebracht op de rail.



Vrijkaarten

Wie de afgelopen dagen bleef slapen in Hotel Charles Lindbergh is gecompenseerd, zo vertellen hotelgasten aan Looopings. Phantasialand deelde voorrangspassen en vrijkaarten voor het winterseizoen uit aan de pechvogels. De speciale ingang tot het park was ook niet in gebruik: bezoekers moesten omlopen via de hoofdingang bij themadeel Berlin.