Diergaarde Blijdorp

Blijdorp verkoopt al drie jaar geen vleeskroketten meer: 'Hoor je niemand over'

Diergaarde Blijdorp bewijst dat dierentuinbezoekers best bereid zijn om vegetarisch te eten. Het Rotterdamse dierenpark blijkt vleeskroketten al drie jaar geleden uit het assortiment gehaald te hebben. Wie tegenwoordig een kroket bestelt, krijgt altijd een veganistische variant. Tot nu toe heeft niemand daar een probleem van gemaakt, vertelt een woordvoerster.



In alle horecagelegenheden zijn vleeskroketten in november 2019 vervangen door vegetarische kroketten. Sinds vorig jaar is deze kroket ook veganistisch. Op menukaarten en -borden prijkt simpelweg de term 'kroket'. Daarachter staat een subtiel groen vinkje om aan te geven dat de snack geen vlees bevat.

De opvallende verandering is nooit aan de grote klok gehangen. Volgens operationeel manager Michel Koks wordt er niet over gemopperd omdat de vegan kroket ook in de smaak valt bij vleeseters. "Inmiddels verkopen we helemaal geen vleeskroketten meer", geeft hij aan in gesprek met het AD. "Daar hoor je echt niemand over, omdat hij gewoon ontzettend lekker is."



Voorloper

Een voorlichtster bevestigt tegenover Looopings dat er geen klachten zijn binnengekomen. "Wel vragen van klanten die niet konden geloven dat de kroketten vegetarisch zijn." Blijdorp wil een voorloper zijn op het gebied van vegetarische opties. "We willen dat de eerste keuze van bezoekers een vegetarische keuze is", aldus Koks. Naast de kroketten zijn ook vegetarische kipburgers en broodjes met vegetarische filet americain in trek.



De Blijdorp-woordvoerster verwacht dat vleesproducten de komende tijd vrijwel geheel zullen verdwijnen uit de dierentuin. "Dat past bij onze missie en visie waarin ook duurzaamheid een belangrijke rol speelt", geeft ze aan. "Dit proces zal gefaseerd gaan. Wij verwachten ergens uit te komen op 90 procent plantaardig en vega en de resterende 10 procent vlees, niet afkomstig van de intensieve veehouderij."