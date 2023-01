Disneyland Paris

Foto's: kijk nog een laatste keer binnen bij Planet Hollywood in Disneyland Paris

De dagen van restaurant Planet Hollywood in Disneyland Paris zijn geteld. Bezoekers kunnen alleen deze week nog eten en drinken in het etablissement in Disney Village. Na zaterdag 7 januari sluit de eetgelegenheid voorgoed. Wat er met de locatie gaat gebeuren, heeft Disney nog niet bekendgemaakt. Een fotoreportage van Looopings brengt de huidige staat in beeld.



Zoals de naam al doet vermoeden staat Planet Hollywood in het teken van de filmindustrie. Bezoekers worden in de lobby, de bar en tijdens het dineren omringd door kostuums en andere memorabilia uit bekende blockbusters. Ook hangen er talloze fotolijstjes met filmposters en afbeeldingen van beroemdheden.

Voorbeelden van opvallende relikwieën zijn een pak van Jim Carrey uit Dumb and Dumber (1994), een motor uit Lethal Weapon (1987), een jachtgeweer uit Jurassic Park (1993), een jasje van Jason Statham uit The Expendables (2010), een pop uit Gremlins 2: The New Batch (1990), een cheerleaderoutfit uit High School Musical 3: Senior Year (2008), een Slytherin-kostuum uit Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004) en een topje van Britney Spears uit haar Oops I Did It Again Tour (2000).



Metamorfose

Planet Hollywood is al sinds 1996 een vaste waarde in Disneyland Paris. Nu moet het restaurant wijken als onderdeel van een metamorfose van Disney Village. Ook King Ludwig's Castle behoort binnenkort tot het verleden. Buffalo Bill's Wild West Show, gelegen naast Planet Hollywood, verdween een poos geleden al. Verder sloot Café Mickey de deuren.



Earl Enterprise, de eigenaar van Planet Hollywood, laat de naderende sluiting niet ongemerkt voorbijgaan. In het restaurant wordt er op verschillende manier aandacht aan geschonken. Zo is in de ontvangstruimte een speciale fotomuur met een afscheidsboek neergezet. Cocktails worden geserveerd in afscheidsglazen, die ook verkrijgbaar zijn in de Planet Hollywood-souvenirwinkel. Daar verkoopt men eveneens shirts en mokken met de sluitingsdatum erop.