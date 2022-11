Disneyland Paris

Disneyland Paris opent kerstmarktje met lekkernijen in Fantasyland

Disneyland Paris heeft de culinaire kerstmarkt L'Hiver Gourmand uitgebreid. Normaal gesproken staan er alleen chalets in het Walt Disney Studios Park. Dit jaar werden ook kraampjes neergezet in het Disneyland Park, in parkdeel Fantasyland.



Tussen It's a Small World en Pizzeria Bella Notte zijn tijdens het kerstseizoen drie huisjes te vinden waar bezoekers zoete en zoute lekkernijen kunnen bestellen. Het assortiment bestaat onder andere uit geroosterde kastanjes, pretzels, tartiflette, crêpes en verschillende soorten wijn.

De kraampjes zijn in principe dagelijks geopend van 10.00 tot 20.00 uur. In het Walt Disney Studios Park werden de chalets van L'Hiver Gourmand zoals vanouds opgesteld op Ratatouille-plein La Place de Rémy en Hollywood Boulevard bij The Twilight Zone Tower of Terror.